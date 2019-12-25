Под Волгоградом «Рено» протаранил грузовик: погибла женщина

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-25T19:13:49+03:00

Мужчина выжил, а вот его пассажирка умерла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Авария случилась около шести часов вечера на территории Волгоградской области, а именно на трассе «Волгоград-Котельниково». Спровоцировал происшествие 62-летний, который ехал за рулем «Рено Дастер» во стороны областного центра.

- Мужчина совершил столкновение с грузовой автомашиной ЛИАЗ, стоящей на попутной полосе движения, водитель которого осуществлял ремонт. Во время ремонта были выставлены знак аварийной остановки и включена сигнализация, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

К несчастью, 62-летнюю пассажирку легкового автомобиля спасти не удалось: она умерла от полученных травм. Сейчас сотрудники полиции и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU