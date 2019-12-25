2019-12-25T19:13:49+03:00
Происшествия

Под Волгоградом «Рено» протаранил грузовик: погибла женщина

ЛИАЗ стоял у обочины на ремонте
Юлия Данильченко
Поделиться:
Мужчина выжил, а вот его пассажирка умерла.Мужчина выжил, а вот его пассажирка умерла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария случилась около шести часов вечера на территории Волгоградской области, а именно на трассе «Волгоград-Котельниково». Спровоцировал происшествие 62-летний, который ехал за рулем «Рено Дастер» во стороны областного центра.

- Мужчина совершил столкновение с грузовой автомашиной ЛИАЗ, стоящей на попутной полосе движения, водитель которого осуществлял ремонт. Во время ремонта были выставлены знак аварийной остановки и включена сигнализация, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

К несчастью, 62-летнюю пассажирку легкового автомобиля спасти не удалось: она умерла от полученных травм. Сейчас сотрудники полиции и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом «Рено» протаранил грузовик: погибла женщина
39 волгоградцев примут участие в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России»
Волгоградцу, заработавшему 5 миллионов на аферах с ОСАГО, дали 10 лет тюрьмы
Волгоградские полицейские получили 70 новых спецмашин
Два волгоградца будут год отрабатывать за трех убитых сайгаков
Волжский хочет стать на 234 года старше
На новогодние праздники из Волгограда и Астрахани в Москву пустят дополнительные поезда
В Волгограде зажгли главную елку
В Астрахани гаишник подделал для друга аварию ради страховки
Конфетки-Бараночки предлагают новые условия доставки
На юге Волгограда поймали мужчину с двумя килограммами наркотика
В Волгограде коммунальная Снегурочка пошла с «подарками» к должникам
Волгоградца, зарезавшего отца и мать, отправили в колонию на 17 лет
В Волгоградской области детям подняли прожиточный минимум