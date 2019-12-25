2019-12-25T18:43:58+03:00
Общество

39 волгоградцев примут участие в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России»

Областной отбор пройдет в январе-феврале 2020 года, лучшие отправятся в суперфинал
Юлия Данильченко
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Волгоградская область попала в тройку лидеров по числу участников в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России-2020» в ЮФО. 39 талантливых волгоградцев поборются за звание лучших в грандиозном проекте страны. Конкурентов не просто много, их немыслимо много – 2988 человек! Но тем значимее будет победа для каждого, кто дойдет до заветного финала.

На первом, дистанционном этапе в конкурс заявили почти 100 тысяч человек, большая часть отсеялась. Больше всего участников в Южном округе от Ростовской области – 101 человек, Краснодарского края - 96 участников. В тройке лидеров и Волгоград.

- Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы всероссийского конкурса АНО «Россия – страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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