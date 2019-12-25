2019-12-25T18:12:53+03:00
Происшествия

Волгоградцу, заработавшему 5 миллионов на аферах с ОСАГО, дали 10 лет тюрьмы

Он проходил службу в волгоградской академии МВД
Юлия Данильченко
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Центральный районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор 34-летнему мужчине за мошенничество в сфере автострахования: ему дали 10 лет колонии общего режима, также он выплатит миллионный штраф. Известно, что мошенник когда-то проходил службу в волгоградской академии МВД, но зарабатывать решил преступным путем.

Как установили во время следствия, с 2016 по 2017 года волгоградец обогатился на аферах, получив со страховщиков 5 миллионов рублей. Он умело инсценировал ДТП, пока его не поймали сотрудники регионального ФСБ и Главка.

- С марта 2016 по ноябрь 2017 года организованной группой под руководством осужденного в результате предоставления фиктивных документов о ДТП незаконно получены страховые выплаты на общую сумму более 5 млн рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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