Волгоградские полицейские получили 70 новых спецмашин

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-25T17:15:47+03:00

Иномарки будут дежурить на трассах, а УАЗики отправят в сельские районы области. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Волгоградские полицейские тоже получили неплохой подарок к Новому году - в регион пришли 70 новеньких служебных автомобилей. Сегодня на Набережной Волгограда ключи от спецтранспорта вручали сотрудникам подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» ГУ МВД по региону, часть машин - марки УАЗ «Патриот», часть - «Шкоды Октавиа».

- Автомобили оборудованны по последнему слову техники. Иномарки будут использоваться, прежде всего, для обслуживания федеральных трасс региона и в крупных городах, таких как Волгоград, Волжский, Камышин, Урюпинск и Михайловка, а УАЗики отправятся в сельские районов области, - уточняют в региональном Главке. - На торжественной церемонии ключи от нового служебного транспорта руководителям территориальных подразделений ГИБДД вручил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU