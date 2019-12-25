2019-12-25T17:15:47+03:00
Общество

Волгоградские полицейские получили 70 новых спецмашин

Эти автомобили направят на дежурство на трассах
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Иномарки будут дежурить на трассах, а УАЗики отправят в сельские районы области.Иномарки будут дежурить на трассах, а УАЗики отправят в сельские районы области.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Волгоградские полицейские тоже получили неплохой подарок к Новому году - в регион пришли 70 новеньких служебных автомобилей. Сегодня на Набережной Волгограда ключи от спецтранспорта вручали сотрудникам подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» ГУ МВД по региону, часть машин - марки УАЗ «Патриот», часть - «Шкоды Октавиа».

- Автомобили оборудованны по последнему слову техники. Иномарки будут использоваться, прежде всего, для обслуживания федеральных трасс региона и в крупных городах, таких как Волгоград, Волжский, Камышин, Урюпинск и Михайловка, а УАЗики отправятся в сельские районов области, - уточняют в региональном Главке. - На торжественной церемонии ключи от нового служебного транспорта руководителям территориальных подразделений ГИБДД вручил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24