Два волгоградца будут год отрабатывать за трех убитых сайгаков

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-25T17:05:55+03:00

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В Старополтавском районе суд жестко наказал двух браконьеров. Эти мужчины мало того, что охотились в запретной зоне, так они еще и застрелили трех сайгаков. Для еще не знает, сайгаки - уникальные животные, занесенные в Красную книгу РФ, и находятся под охраной государства. Но даже это не остановило охотников - Анатолия Темирова и Гельмана Салимова.

Как установили в суде, 14 мая 2019-го они приехали в лес, расположенный недалеко от села Верхняя Водянка Старополтавского района. Именно там они и убили сайгаков. После чего отпилили им рога, которые намеревались недешево продать. Но на беду попались на глаза инспектору по охране окружающей среды, который как раз объезжал охотничьи угодья. Он попытался задержать браконьеров, но они сели в машину и стали удирать. Путь им преградили полицейские, которых позвал на помощь инспектор.

- Суд приговорил Темирова и Салимова к исправительным работам на срок 1 год 2 месяца каждому. Также с них будут удерживать из заработной платы 10% в доход государства, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU