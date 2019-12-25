Волжский хочет стать на 234 года старше

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-25T16:59:40+03:00

300 лет Волжский может отметить уже в 2020 году. Фото: администрация Волжского

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В этом году Волжский отметил 65 лет со дня своего основания указом президиума Верховного Совета РСФСР в 1954 году, когда поселок получил статус города. Праздник широко отмечали, Волжский к юбилею получил немало подарков. А уже в следующем, 2020 году, город может стать на 234 года старше и отпраздновать сразу 300-летие. С предложением считать года Волжского не по указу, а на основе археологических данных выступила инициативная группа горожан.

Среди инициаторов изменения даты основания города Волжского директор музея Михаил Сайфутдинов, археолог Александр Глухов, историк Андрей Клушин, а также почетные граждане Владимир Глухов и Лев Кириченко. Они говорят, что раз археологические раскопки свидетельствуют о том, что люди здесь жили еще во времена Золотой орды, то и днем рождения города нужно считать дату первого письменного упоминания.

- О необходимости установления новой даты основания населенного пункта, расскажут участники пресс-конференции 26 декабря в Волжском историко-краеведческом музее, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU