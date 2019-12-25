На новогодние праздники из Волгограда и Астрахани в Москву пустят дополнительные поезда
Новогодние праздники - отличный повод устроить каникулы и многие в эти дни едут в гости к родственникам, друзьям или просто погулять. Особенно в эти дни привлекательна Москва - туда в эти дни едут тысячи туристов, и билеты на транспорт уже не достать. Чтобы снять эти «напряжение и спрос», в Приволжской железной дороге приняли решение пустить на праздники дополнительные поезда из Волгограда в Москву.
Уже сегодня назначены следующие дополнительные составы:
– №555/255 Волгоград – Москва (отправление из Волгограда 29 декабря в 05:45, прибытие в Москву на следующие сутки в 04:00);
– №279/280 Волгоград – Москва (из Волгограда 28 декабря в 19:32, в Москве на следующие сутки в 22:55);
– №535/536 Волгоград – Москва (из Волгограда 8 января в 06:06, в Москве 9 января в 04:00);
– №279 Волгоград – Москва (из Волгограда 7 января в 19:32, в Москве 8 января в 22:55);
– №529 Москва – Волгоград (из Москвы 8 января в 01:30, прибытие в Волгоград на следующие сутки в 03:29).
Также несколько дополнительных поездов поедут в столицу из Астрахани:
– №265 Москва – Астрахань (из Москвы 28 и 29 декабря в 23:39, прибытие в Астрахань 30 и 31 декабря в 10:18;
– №219 Астрахань – Москва (отправление из Астрахани 6 и 7 января в 11:50, прибытие в Москву на следующие сутки в 17:08).
Продажа билетов уже открыта.
Дополнительную информацию пассажиры могут получить по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU