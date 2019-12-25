В Астрахани гаишник подделал для друга аварию ради страховки
В городе Камызяки Астраханской области инспектор ДПС пошел на правонарушение ради друга, а теперь отправится за решетку. Гаишника и трех его друзей обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Да, эта «четверка» решила заработать на ОСАГО.
Как установили следователи СУ СК по Астраханской области, три жителя Камызяк договорились инсценировать аварию. В назначенный день в июле этого года они приехали на одну из улиц на двух авто, расставили машины так, будто они попали в ДТП, и дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Камызякскому району с сообщением об аварии.
На место ДТП приехал гаишник, который является другом одного из мошенников, он то и составил «липовый» протокол о столкновении. С этим фиктивным документом аферисты и пошли в страховую компанию, и даже успели получить более 215-ти тысяч рублей. Но мошенников все равно разоблачили.
- На инспектора ДПС завели уголовное дело по статьям «служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество в сфере страхования». Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU