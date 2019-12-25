В Астрахани гаишник подделал для друга аварию ради страховки

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-25T16:17:05+03:00

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В городе Камызяки Астраханской области инспектор ДПС пошел на правонарушение ради друга, а теперь отправится за решетку. Гаишника и трех его друзей обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Да, эта «четверка» решила заработать на ОСАГО.

Как установили следователи СУ СК по Астраханской области, три жителя Камызяк договорились инсценировать аварию. В назначенный день в июле этого года они приехали на одну из улиц на двух авто, расставили машины так, будто они попали в ДТП, и дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Камызякскому району с сообщением об аварии.

На место ДТП приехал гаишник, который является другом одного из мошенников, он то и составил «липовый» протокол о столкновении. С этим фиктивным документом аферисты и пошли в страховую компанию, и даже успели получить более 215-ти тысяч рублей. Но мошенников все равно разоблачили.

- На инспектора ДПС завели уголовное дело по статьям «служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество в сфере страхования». Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU