Конфетки-Бараночки предлагают новые условия доставки

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-25T15:49:42+03:00

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Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» ввела новые условия по доставке при заказе с сайта конфеткибараночки.рф. Теперь ваши заказы к столу доставят всего за 59 минут. Принимают заказы каждый день с 7.30 до 21.00 часов по местному времени. Доставка осуществляется в три района Волгограда - Ворошиловский, Центральный и Дзержинский (кроме поселков Гумрак, Аэропорт и Максима Горького).

Стоимость доставки блюд из меню «Конфетки-Бараночки» - 250 рублей. Минимальная сумма заказа - 500 рублей. А если общая сумма заказа превысит 1000 рублей, угощения к вашему столу привезут бесплатно. Период изготовления и доставки тортов на заказ занимает три дня.

Так что теперь не нужно думать, что поставить на стол, и бежать в магазин за продуктами в мороз или по гололеду. Вкусные блюда «Конфетки-Бараночки» будут у вас в любую погоду.

Порадуйте себя и своих близких народной кулинарией!

Телефон «Конфетки-Бараночки» - +7 (8442) 55-10-50. Сайт: конфеткибараночки.рф

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