2019-12-25T15:33:48+03:00
Происшествия

На юге Волгограда поймали мужчину с двумя килограммами наркотика

Волгоградец как раз собирался разложить «зелье» по тайникам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За такую партию наркотика волгоградцу грозит вплоть до пожизненного заключения.За такую партию наркотика волгоградцу грозит вплоть до пожизненного заключения.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Еще на одного наркодельца в Волгограде стало меньше: в Красноармейском районе сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения поймали 44-летнего мужчину с крупной партией «синтетики».

Волгоградец давно попал под подозрение правоохранителей, решили брать с поличным. Дождались, когда мужчина отправится раскладывать наркотики по тайникам, и задержали.

- При себе у волгоградца был пакет, в котором уже в расфасованном и готовом к продаже виде, было почти 2 килограмма наркотика. Это является особо крупным размером, - говорят в региональном Главке. - Экспертиза, показала, что вещество является наркотической смесью, содержащей N-метилэфедрон.

На «бизнесмена» уже завели уголовное дело по статье Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». И его уже взяли под стражу. За такую партию наркотика ему грозит колония вплоть до пожизненного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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