На юге Волгограда поймали мужчину с двумя килограммами наркотика
Еще на одного наркодельца в Волгограде стало меньше: в Красноармейском районе сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения поймали 44-летнего мужчину с крупной партией «синтетики».
Волгоградец давно попал под подозрение правоохранителей, решили брать с поличным. Дождались, когда мужчина отправится раскладывать наркотики по тайникам, и задержали.
- При себе у волгоградца был пакет, в котором уже в расфасованном и готовом к продаже виде, было почти 2 килограмма наркотика. Это является особо крупным размером, - говорят в региональном Главке. - Экспертиза, показала, что вещество является наркотической смесью, содержащей N-метилэфедрон.
На «бизнесмена» уже завели уголовное дело по статье Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». И его уже взяли под стражу. За такую партию наркотика ему грозит колония вплоть до пожизненного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU