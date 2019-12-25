На юге Волгограда поймали мужчину с двумя килограммами наркотика

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-25T15:33:48+03:00

За такую партию наркотика волгоградцу грозит вплоть до пожизненного заключения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградец как раз собирался разложить «зелье» по тайникам

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Еще на одного наркодельца в Волгограде стало меньше: в Красноармейском районе сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения поймали 44-летнего мужчину с крупной партией «синтетики».

Волгоградец давно попал под подозрение правоохранителей, решили брать с поличным. Дождались, когда мужчина отправится раскладывать наркотики по тайникам, и задержали.

- При себе у волгоградца был пакет, в котором уже в расфасованном и готовом к продаже виде, было почти 2 килограмма наркотика. Это является особо крупным размером, - говорят в региональном Главке. - Экспертиза, показала, что вещество является наркотической смесью, содержащей N-метилэфедрон.

На «бизнесмена» уже завели уголовное дело по статье Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». И его уже взяли под стражу. За такую партию наркотика ему грозит колония вплоть до пожизненного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU