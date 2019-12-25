В Волгограде коммунальная Снегурочка пошла с «подарками» к должникам

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-25T14:47:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед новым годом у волгоградцев много дел, но, согласитесь, первое, что надо сделать - закрыть все старые долги. А долгов у некоторых волгоградец накопилось столько, что к ним в гости отправилась «коммунальная» Снегурочка. Это не шутка, это такая предновогодняя акция под названием «Дорогой неплательщик» от «Концессии водоснабжения». Снегурочка посещает самых злостных должников. И, надо сказать, дома у этих людей совсем не бедные, наоборот - большие особняки. Например, владельцы этих коттеджей в Дзержинском районе Волгограда задолжали более 64 тысяч рублей каждый.

- Взысканием их долгов уже занимаются приставы, с карт в принудительном порядке списывают в счет долгов деньги, им запретили выезд из России и наложили арест на имущество, - говорят в «Концессии».

Надо отметить, что злостные должники - люди далеко не бедные. Фото "Концессии водоснабжения".

Чтобы не попасть в этот черный список Снегурочки, в «Концессии» рекомендуют волгоградцам погасить долги перед Новым годом. И напоминают, что с 1 января 2020-го они начнут начислять пени должникам.

ИСТОЧНИК KP.RU