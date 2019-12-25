Волгоградца, зарезавшего отца и мать, отправили в колонию на 17 лет

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-25T14:12:23+03:00

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17 лет колонии строгого режима - именно такой вердикт вынесли в Калачевском районном суде местному 36-летнему жителю. И это, как говорят его односельчане, еще мало, если вспомнить, что он натворил. А натворил он большую беду - зарезал собственных отца и родную мать.

Эту жуткая история произошла в поселке Береславка Калачевского района 26 марта этого года. Мужчина вернулся домой поздно вечером и как обычно в пьяном виде. Жил он в доме со старенькими родителями. При виде пьяного сына в его адрес вновь посыпались упреки, а мужчина в порыве гнева схватил нож. Сначала, как установили следователи, он пырнул ножом в живот отца. Пенсионер упал на пол и потерял сознание. Потом «сын» воткнул нож и в престарелую мать, которая скончалась на месте от полученной травмы.

- Старик сумел выжить, потому что на крики прибежали соседи и вызвали «скорую» помощь, медики которой и успели спасти мужчину, - рассказывают «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

Что страшнее всего: убийца даже на суде не признал свою вину. Но суд отправил его за решетку. Хотя приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU