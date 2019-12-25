2019-12-25T13:58:46+03:00
Общество

В Волгоградской области детям подняли прожиточный минимум

С 1 января 2020-го он будет составлять 8360 рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Величина прожиточного минимума в регионах меняется ежеквартально, вместе с расценками и уровнем инфляции. Так, с Нового года в Волгоградской области опять изменится прожиточный минимум для детей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте губернатора Волгоградской области. В частности по этому документу с 1 января 2020-го прожиточный минимум для детей, по которому определяют размер ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, будет составлять 8360 рублей. Это на 244 рубля больше, чем было.

Отметим, что от величины прожиточного минимума зависит размер пособий семьям и даже статус граждан.

Напомним, что «минимум» для трудоспособного населения Волгоградской области в последнем квартале 2019-го был установлен на уровне 9566 рублей, для трудоспособного населения - 10277 рублей; для пенсионеров – 7787 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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