В центре Волгограда в аварии с маршруткой 15с пострадали три человека

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-25T12:19:06+03:00

Один из пассажиров маршрутки сломал нос. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Паровозик из четырех машин сложился сегодня днем в центре Волгограда. Все произошло ближе к 11 часов дня. Маршрутка 15с с пассажирами ехала по проспекту Ленина в сторону «Современника». Водитель «ГАЗели» зазевался и не успел вовремя среагировать, когда впередиидущая машина замедлила ход и остановилась. Он врезался на полном ходу в «Лексус», легковушку отбросило на «Хендай Солярис», а затем «Солярис» протаранил «Форд Фокус».

В иномарках никто не пострадал. Зато в маршрутке сразу же три человека получили травмы. У 33-летней волгоградки сотрясение головного мозга, у 49-летней женщины сотрясение головного мозга и ушиб лица, у 22-летнего парня перелом костей носа.

Всех пострадавших доставили на «скорой» в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU