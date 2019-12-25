В Астрахани по вине пристава погибли 90 коров

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-25T12:12:30+03:00

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В Астрахани на скамье подсудимых оказалась бывшая сотрудница УФССП исполнителя Икрянинского районного отдела Астраханской области. Женщину обвиняют в халатности, которая привела к смерти. Благо речь идет не о человеческих жизнях, а о животных. Именно по вине пристава погибли десятки коров.

Началось все с того, что у пристава оказалось на руках дело о взыскании долга с сельскохозяйственного предприятия. Денег на счету фирмы не было, поэтому за долги описали имущество - в частности пристав составила акт о о наложении ареста на крупный рогатый скот в количестве 215 голов. Общая стоимость их составила более 6,6 миллионов рублей.

После того, как стадо арестовали пристав передала его на хранение другому предприятию. Однако, как доказало уже позже следствие, у этого фермера не было никаких условий для содержания такого количества крупного скота. Коровы стали умирать одна за другой. В итоге, с сентября 2016 года по январь 2017 года погибли 90 голов. Ущерб составил более 4,6 миллиона рублей.

- Именно из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей обвиняемой сельскохозяйственному предприятию нанесен ущерб, - уточняют в астраханской областной прокуратуре. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU