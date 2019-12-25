Бывший глава Городищенского района получил должность в комитете природных ресурсов

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-25T11:57:41+03:00

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Обычно, руководители Городищенского района уходят с должности либо на тюремную скамью, либо на заслуженный отдых, либо в бизнес. Так что Эдуард Кривов один из немногих, кто ушел в администрацию Волгоградской области на повышение. Он получил кресло заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Он будет курировать очень актуальные для Волгограда и области вопросы: обращение с ТКО, водное хозяйство, недропользование, государственный экологический контроль.

Напомним, Эдуард Кривов написал заявление по собственному желанию 24 декабря. Он проработал на этой должности больше двух лет. За это время Городище стал участником нескольких крупных проектов и получил федеральное финансирование. В райцентре построили новый детский сад, отремонтировали стадион, реконструировали мост через реку Мечетка.

ИСТОЧНИК KP.RU