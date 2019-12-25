2019-12-25T11:57:41+03:00
Общество

Бывший глава Городищенского района получил должность в комитете природных ресурсов

Он будет курировать ТКО, недропользование и экологический надзор
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Эдуард Кривов пошел на повышение в администрацию области.Эдуард Кривов пошел на повышение в администрацию области.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Обычно, руководители Городищенского района уходят с должности либо на тюремную скамью, либо на заслуженный отдых, либо в бизнес. Так что Эдуард Кривов один из немногих, кто ушел в администрацию Волгоградской области на повышение. Он получил кресло заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Он будет курировать очень актуальные для Волгограда и области вопросы: обращение с ТКО, водное хозяйство, недропользование, государственный экологический контроль.

Напомним, Эдуард Кривов написал заявление по собственному желанию 24 декабря. Он проработал на этой должности больше двух лет. За это время Городище стал участником нескольких крупных проектов и получил федеральное финансирование. В райцентре построили новый детский сад, отремонтировали стадион, реконструировали мост через реку Мечетка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградца, зарезавшего отца и мать, отправили в колонию на 17 лет
В Волгоградской области детям подняли прожиточный минимум
В центре Волгограда в аварии с маршруткой 15с пострадали три человека
В Астрахани по вине пристава погибли 90 коров
Бывший глава Городищенского района получил должность в комитете природных ресурсов
Как будут выдавать пенсию за январь 2020 года и как будет работать почта в Волгограде
Волгоградцев осудили за трех убитых сайгаков
Электромонтер из Камышина гонял по улицам с проблесковым маячком и надписью policia
В Городищенском районе новый глава
Волгоградца раздавила собственная иномарка
В Волгоградской области из части ВДВ воровали топливо цистернами
В Волгограде горело общежитие: есть пострадавшие
Сто тысяч за убийцу: волгоградцев просят помочь найти преступника
На очистку волгоградских улиц выехала КДМ в образе Деда Мороза
Волгоград и Волжский стали аутсайдерами в рейтинге по качеству управления городами России
Елену Слесаренко могут лишить кандидатской степени
Конное шоу и спецы в образе Богатырей: волгоградская полиция поздравила детишек с Новым годом
Башкирца, по вине которого под Волгоградом погибли в ДТП молодые супруги, отпустили домой
Первый пошел: полузащитник Лобкарев покинул «Ротор»
Ревность побудила волгоградца сбежать с другом из колонии
Пьяный астраханец пытался зарезать своего пасынка
Астраханца наказали за поиски клада в «Чертовом городище»