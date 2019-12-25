Волгоградцев осудили за трех убитых сайгаков

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-25T11:28:16+03:00

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Объявления «куплю рога сайгаков» развешены в городе чуть ли не на каждом столбе. Очень уж ценится дельцами эта часть краснокнижных животных. Рогам приписывают чудодейственную силу для мужчин. Животные относятся к особо охраняемым, поэтому их добыча и отстрел запрещены. Два друга Анатолий Темиров и Гельман Салимов про это знали, когда 14 мая отправились на охоту в район села Верхняя Водянка Старополтавского района. Они убили трех сайгаков, срезали рога животным и уже мысленно поделили выручку. Но мужчин сгубила жадность. Они решили продолжить охоту. Браконьеров заметил инспектор, которых объезжал охотничьи угодья. Они попытались убежать на своем авто, но их остановили полицейские.

В отношении обоих возбудили уголовные дела. Каждому назначили один год и два месяца исправительных работ. Также у них будут удерживать из зарплаты 10 процентов в доход государства.

- Приговор может быть обжалован в областном суде, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU