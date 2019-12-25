Электромонтер из Камышина гонял по улицам с проблесковым маячком и надписью policia

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-25T11:12:46+03:00

В машине также был громкоговоритель. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Когда сотрудники ДПС увидели машину с надписью «федеральная полиция» и проблесковым маяком, первые секунды даже не поняли, кто это едет. Они остановили водителя, чтобы узнать, на каком основании он использует спецсигналы. Но 51-летний мужчине не смог предъявить никаких документов, которые бы наделяли его полномочиями. Житель Камышина работает простым электромонтером и к службе в правоохранительных органах не имел никакого отношения. Ему просто хотелось сделать машину красивой и заметной.

В отношении волгоградца составили материалы за незаконное использование спецсигналов. Дело направили в суд.

- Мужчине грозит до двух лет лишения прав, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="320" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/751617" frameborder="0"></iframe> Электромонтер незаконно установил спецсигналы на машину и разъезжал по Волгограду.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

Надписи на машине и значки электромонтеру пришлось убрать. Главное, теперь не лишиться права управления машиной. Ведь она для него "рабочая лошадка".

ИСТОЧНИК KP.RU