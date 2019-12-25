Электромонтер из Камышина гонял по улицам с проблесковым маячком и надписью policia
Когда сотрудники ДПС увидели машину с надписью «федеральная полиция» и проблесковым маяком, первые секунды даже не поняли, кто это едет. Они остановили водителя, чтобы узнать, на каком основании он использует спецсигналы. Но 51-летний мужчине не смог предъявить никаких документов, которые бы наделяли его полномочиями. Житель Камышина работает простым электромонтером и к службе в правоохранительных органах не имел никакого отношения. Ему просто хотелось сделать машину красивой и заметной.
В отношении волгоградца составили материалы за незаконное использование спецсигналов. Дело направили в суд.
- Мужчине грозит до двух лет лишения прав, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Электромонтер незаконно установил спецсигналы на машину и разъезжал по Волгограду.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.
Надписи на машине и значки электромонтеру пришлось убрать. Главное, теперь не лишиться права управления машиной. Ведь она для него "рабочая лошадка".
ИСТОЧНИК KP.RU