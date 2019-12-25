В Городищенском районе новый глава

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-25T10:21:09+03:00

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Жители Городищенского района смене представителей власти не удивляются. Привыкли. Надежд особых не питают – лишь бы не воровал. Во вторник уволился Эдуард Кривов – написал заявление по собственному желанию. Чиновник решил строить карьеру в другом месте. И в этот же день местный совет депутатов выбрал нового руководителя – законотворцы решили не медлить. Почти единогласно проголосовали за Андрея Кадитина. Чиновник работал при Кривове замом, так что в курсе всех дел, знает проблему района и, надеемся, знает, как их решать. До этого трудился заместителем руководителя комитета социальной защиты населения.

Первым делом Кадитину предстоит решить вопрос с коммуналкой, сети находятся в удручающем состоянии. Также область ждет от него выполнение взятых на себя обязательств по федеральным проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU