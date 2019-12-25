Волгоградца раздавила собственная иномарка

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-25T09:46:18+03:00

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Значительная часть аварий, как известно, происходит из-за беспечности водителей, которые надеются на «авось». Вот вчера, 24 декабря, в больницу Волгограда попал еще один такой недотепа - 78-летний пенсионер попал под колеса собственного автомобиля. Спросите как? Очень просто. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель остановился на улице 40 Лет ВЛКСМ в Красноармейском районе, вышел из своего «Рено Дастер» и пошел к багажнику. Вот только на «ручник» он машину не поставил, а она взяла и покатилась назад - как раз в тот момент, когда на ее пути был пожилой владелец.

К счастью мужчина остался жив. Но предновогоднюю неделю он, видимо, проведет в больнице.

Еще один водитель - 34-летний волгоградец - тоже будет отмечать Новый год с травмами из-за своей беспечности. Вчера ночью - примерно в 00.20 - он попал в ДТП. Так разогнался на своей «Хонда Одиссей» по трассе «Волгоград-Калач на Дону», что не справился с управлением и машина улетела в кювет, где перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU