2019-12-25T09:42:16+03:00
Происшествия

В Волгоградской области из части ВДВ воровали топливо цистернами

Снабженцам ГСМ на двоих дали 12 лет колонии и 450 тысяч рублей штрафа
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Бывшие военные похитили более тысячи тонн топлива. Фото: ФСБ РоссииБывшие военные похитили более тысячи тонн топлива. Фото: ФСБ России
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Снабженцы ВДВ в Волгоградской области придумали схему хищения поставляемого в военную часть топлива. В течение трех лет дизельное топливо воровали прямо из железнодорожных цистерн и продавали на заправках Камышинского района. 23 декабря 2019 года Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику службы ГСМ и бывшему завскладом ГСМ. Их признали виновными в присвоении и растрате в особо крупном размере. Бывших военных приговорили к 12 лет колонии на двоих.

Схему хищения выявили сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. В деле значится 13 эпизодов, за три года с 2013 по 2015 годы ушло "налево" более тысячи тонн дизельного топлива. Ущерб Минобороны РФ превысил 34 миллиона рублей.

Бывшего завскладом части ВДВ приговорили к 4 годам в колонии общего режима и 100 тысячам рублей штрафа. Начальник службы ГСМ проведет в колонии 8 лет и выплатит 350 тысяч штрафа. Кроме того, его лишили звания подполковника.

- С бывших военнослужащих также взыскано более 30 миллионов рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в ФСБ России.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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