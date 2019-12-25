В Волгограде горело общежитие: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-25T10:02:53+03:00

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Вечер 21 декабря выдался у волгоградских спасателей тревожным: сразу несколько сообщений о пожарах и почти одновременно поступили на пульт диспетчера. В 20.58 позвонили жители пятиэтажного дома на улице Аракская в Дзержинском районе Волгограда и сообщили, что в одной из комнат полыхает огонь. Когда пожарные расчеты прибыли на место ЧП, огонь охватил уже почти всю однокомнатную квартиру. Вещи горели по всей площади.

- Первым делом вывели в безопасное место жильцов подъезда - эвакуировано было в общей сложности 52 человека. В 21.13 пожар потушили. К сожалению, есть пострадавшие, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

А уже через минуту - в 21.145 на пульт поступило новое тревожное сообщение - «горит деревянный дом в рабочем поселке Средняя Ахтуба.

Загорелся дом на улице Октябрьская. Из-за того, что он деревянный, вспыхнул, как спичка и сгорел почти дотла. Спасателям удалось вытянуть мужчину из огня.

Говорят, пожар произошел из-за короткого замыкания в проводке.

ИСТОЧНИК KP.RU