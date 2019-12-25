В Волгограде горело общежитие: есть пострадавшие
Вечер 21 декабря выдался у волгоградских спасателей тревожным: сразу несколько сообщений о пожарах и почти одновременно поступили на пульт диспетчера. В 20.58 позвонили жители пятиэтажного дома на улице Аракская в Дзержинском районе Волгограда и сообщили, что в одной из комнат полыхает огонь. Когда пожарные расчеты прибыли на место ЧП, огонь охватил уже почти всю однокомнатную квартиру. Вещи горели по всей площади.
- Первым делом вывели в безопасное место жильцов подъезда - эвакуировано было в общей сложности 52 человека. В 21.13 пожар потушили. К сожалению, есть пострадавшие, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.
А уже через минуту - в 21.145 на пульт поступило новое тревожное сообщение - «горит деревянный дом в рабочем поселке Средняя Ахтуба.
Загорелся дом на улице Октябрьская. Из-за того, что он деревянный, вспыхнул, как спичка и сгорел почти дотла. Спасателям удалось вытянуть мужчину из огня.
Говорят, пожар произошел из-за короткого замыкания в проводке.
ИСТОЧНИК KP.RU