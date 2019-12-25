Сто тысяч за убийцу: волгоградцев просят помочь найти преступника

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-25T08:34:42+03:00

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Волгоградская полиция зашла в тупик в деле об убийстве 63-летнего мужчины - ни свидетелей, ни улик. Поэтому правоохранители обращаются за помощью к волгоградцам и предлагают им денежное вознаграждение за достоверную информацию, способствующую раскрытию преступления. В частности, 100 тысяч рублей получит тот, кто сдаст реального убийцу.

А случилось убийство в марте текущего года. Тело 63-летнего жителя города Ленинск Волгоградской области обнаружили 11 марта в Волжском на улице 40 лет Победы у дома №73.

- Мужчина скончался в результате нанесенных ему ножевых ранений, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Волгоградцев, которые обладают информацией об убийстве просят сообщить ее по телефонам: дежурная часть Управления МВД России по г. Волжскому (8443) 41-56-56, 41-56-92, телефон Управления уголовного розыска Главка (8442) 93-78-58, либо +7 902 311 95 25 (оперативный сотрудник)

- Конфиденциальность гарантируется, -уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU