2019-12-24T18:56:19+03:00
Общество

На очистку волгоградских улиц выехала КДМ в образе Деда Мороза

У снегоуборочной машины есть красный нос и борода, правда, из гирлянд
Юлия Данильченко
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Дед Мороз механизированный.Дед Мороз механизированный.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Праздник к нам приходит: улицы Волгограда начинают светиться всевозможными огнями, почти все елки готовы к встрече Нового года, вот даже снегоуборочная машина принарядилась. Механизированного Деда Мороза можно встретить в процессе работы: КДМ ездит по дорогам города-героя с большим красным носом в районе кабины, белыми бровями и бородой с усами. Все сделано из светодиодной гирлянды, празднично горит, сияет и мигает.

Такой необычный тюнинг коммунальной машине придумали сотрудники волгоградского предприятия МБУ «Северное». Образ продуман так, чтобы оригинальный наряд не мешал основной работе и выполнял свою главную функцию – поднимал настроение. Хотя снега в Волгограде нет и не будет до январских каникул, чистить КДМ пока нечего. Пока снегоуборочник создает новогоднюю атмосферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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