На очистку волгоградских улиц выехала КДМ в образе Деда Мороза
Праздник к нам приходит: улицы Волгограда начинают светиться всевозможными огнями, почти все елки готовы к встрече Нового года, вот даже снегоуборочная машина принарядилась. Механизированного Деда Мороза можно встретить в процессе работы: КДМ ездит по дорогам города-героя с большим красным носом в районе кабины, белыми бровями и бородой с усами. Все сделано из светодиодной гирлянды, празднично горит, сияет и мигает.
Такой необычный тюнинг коммунальной машине придумали сотрудники волгоградского предприятия МБУ «Северное». Образ продуман так, чтобы оригинальный наряд не мешал основной работе и выполнял свою главную функцию – поднимал настроение. Хотя снега в Волгограде нет и не будет до январских каникул, чистить КДМ пока нечего. Пока снегоуборочник создает новогоднюю атмосферу.
ИСТОЧНИК KP.RU