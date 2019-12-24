2019-12-24T18:42:05+03:00
Общество

Волгоград и Волжский стали аутсайдерами в рейтинге по качеству управления городами России

Исследование проводили более 170 экспертов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало третий рейтинг эффективности управления в городах России. Составляли его более 170 экспертов, которые взяли за основу самые главные блоки - политико-управленческий и социально-экономический. Сколько субсидий пришлось на душу населения, как много чиновников и сколько денег уходит на их содержание, как обстоят дела с доступным жильем, ЖКХ, образованием. Аналитики даже сравнили зарплаты власть имущих и простых людей. Оценивались все сферы жизни горожан и то, как на нее влияет эффективная или наоборот неэффективная работа мэра. По сути это уникальное исследование, у которого нет аналогов.

Из 92 городов Волгоград (78 место) и Волжский (76) стали аутсайдерами рейтинга.

- В группе городов с низкими рейтинговыми позициями - с 80-й по 89-ю - продолжают оставаться крупные города страны, Нижний Новгород и Волгоград, - говорят эксперты. - При этом Волжский оказался среди лидеров по негативной динамике рейтинга. Исследование 2019 года продемонстрировало общее снижение эффективности управления в городских округах в сравнении с обоими предыдущими рейтингами за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На очистку волгоградских улиц выехала КДМ в образе Деда Мороза
Волгоград и Волжский стали аутсайдерами в рейтинге по качеству управления городами России
Елену Слесаренко могут лишить кандидатской степени
Конное шоу и спецы в образе Богатырей: волгоградская полиция поздравила детишек с Новым годом
Башкирца, по вине которого под Волгоградом погибли в ДТП молодые супруги, отпустили домой
Первый пошел: полузащитник Лобкарев покинул «Ротор»
Ревность побудила волгоградца сбежать с другом из колонии
Пьяный астраханец пытался зарезать своего пасынка
Астраханца наказали за поиски клада в «Чертовом городище»
Николай Дроздов представит в Волгограде «Дикую Африку»
Перед 75-летием Победы электрички между Волгоградом и Саратовом сделают ежедневными
В Волгоградскую область поступили 20 новых машин «скорой» помощи
В Астрахани спасли мужчину, выпившего «Крот», как Бари Алибасов
Проект метанолового завода в Волгограде адаптируют к российским стандартам
Председателем Гордумы тайно выбрали Владлена Колесникова
В Астрахани сгорела машина депутата оппозиционера
Волгоградец на «Приоре» погиб в столкновении с фурой
В Городищенском районе уволился глава Эдуард Кривов
Новый светофор у «Гасителя» заработал в Волгограде
Заведующая детским садом забирала премии и доплаты сотрудников
Волгоградцам на Новый год покажут кино под звездами
Волгоградцам обещают награду 100 тысяч рублей за информацию о грабителях
В Волгограде покажут «Демонов» Дали, Врубеля и Мунка
В Городище две овчарки обглодали труп умершей хозяйки
Начальница почты из Астрахани украла у пропавшего инвалида 557 тысяч рублей
Волгоградского бизнесмена судят за неуплату 23 миллионов рублей налогов
В Волгограде задержали браконьеров с белугой, осетром и стерлядью
В Волгограде на «Зените» появится сектор для прыжков с шестом
В Камышине юношу поймали на чужой машине с «перебитыми» номерами