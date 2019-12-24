Волгоград и Волжский стали аутсайдерами в рейтинге по качеству управления городами России

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-24T18:42:05+03:00

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Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало третий рейтинг эффективности управления в городах России. Составляли его более 170 экспертов, которые взяли за основу самые главные блоки - политико-управленческий и социально-экономический. Сколько субсидий пришлось на душу населения, как много чиновников и сколько денег уходит на их содержание, как обстоят дела с доступным жильем, ЖКХ, образованием. Аналитики даже сравнили зарплаты власть имущих и простых людей. Оценивались все сферы жизни горожан и то, как на нее влияет эффективная или наоборот неэффективная работа мэра. По сути это уникальное исследование, у которого нет аналогов.

Из 92 городов Волгоград (78 место) и Волжский (76) стали аутсайдерами рейтинга.

- В группе городов с низкими рейтинговыми позициями - с 80-й по 89-ю - продолжают оставаться крупные города страны, Нижний Новгород и Волгоград, - говорят эксперты. - При этом Волжский оказался среди лидеров по негативной динамике рейтинга. Исследование 2019 года продемонстрировало общее снижение эффективности управления в городских округах в сравнении с обоими предыдущими рейтингами за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU