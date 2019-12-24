2019-12-24T17:52:52+03:00
Общество

Елену Слесаренко могут лишить кандидатской степени

Окончательное решение примет ВАК
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Елена Слесаренко может лишиться ученой степени.Елена Слесаренко может лишиться ученой степени.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Волгоградская спортсменка, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко в последнее время работает в Москве заместителем начальника главного штаба всероссийского детско-юношеского движения Юнармия. В скором времени она может лишиться ученой степени кандидата педагогических наук. Соответствующее заявление рассмотрел в декабре диссертационный совет Московского педагогического госуниверситета. Решение совета направлено в ВАК - высшую аттестационную комиссию при Министерстве науки и высшего образования РФ, которая и должна вынести окончательный вердикт.

Как сообщает «КП-Волгоград», на ресурсе Диссернет в графе напротив фамилии Слесаренко указано, что в кандидатской диссертации спортсменки содержится 46 страниц с «некорректными заимствованиями». Всего же в работе, посвященной тренировкам прыгуний в высоту, 164 страницы.

Диссертацию Елена Слесаренко защищала еще в 2011 году на базе Волгоградской физкультурной академии. Ее руководителем был профессор Виталий Черкашин, а оппонентами - в то время ректор ВГАФКа профессор Александр Шамардин и Геннадий Германов, который в том же году защитил в Волгограде докторскую.

После завершения карьеры в большом спорте Елена Слесаренко возглавляла комитет молодежной политики Волгоградской области, руководила региональным штабом движения «Юнармия», затем стала работать в главном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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