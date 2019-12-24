Конное шоу и спецы в образе Богатырей: волгоградская полиция поздравила детишек с Новым годом

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-24T17:47:59+03:00

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Десятки волгоградских детей получили незабываемые впечатления от поздравлений самого необычного Деда Мороза – настоящего полицейского, переодетого в сказочного персонажа. Зрелищное представление прошло в Волжском на базе манежа кавалерийского взвода ППС. Попали сюда отличники учёбы центра помощи детям, призеры конкурса «Мои родители работают в полиции» и подростки, которые сами примеряли на себя образ настоящих стражей порядка – помогли задержать правонарушителей.

Конное шоу произвело на детей огромное впечатление!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На манеже выступали Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Снежинка, но больше всех детям понравилось конное шоу и полицейские собаки, показавшие свои навыки. Бойцы «Грома» были Богатырями, они удивили присутствующих выступлением на спецтехнике.

Бойцы "Грома" показали ребятам настоящую спецтехнику.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» продлиться до 15 января 2020 года, поэтому у ребят нашего региона еще есть возможность увидеть необычные представления от волгоградской полиции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU