2019-12-24T17:47:59+03:00
Общество

Конное шоу и спецы в образе Богатырей: волгоградская полиция поздравила детишек с Новым годом

Фееричное выступление проходила на базе манежа кавалерийского взвода в Волжском
Юлия Данильченко
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Дед Мороз непростой, а настоящий офицер полиции.Дед Мороз непростой, а настоящий офицер полиции.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Десятки волгоградских детей получили незабываемые впечатления от поздравлений самого необычного Деда Мороза – настоящего полицейского, переодетого в сказочного персонажа. Зрелищное представление прошло в Волжском на базе манежа кавалерийского взвода ППС. Попали сюда отличники учёбы центра помощи детям, призеры конкурса «Мои родители работают в полиции» и подростки, которые сами примеряли на себя образ настоящих стражей порядка – помогли задержать правонарушителей.

Конное шоу произвело на детей огромное впечатление! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Конное шоу произвело на детей огромное впечатление!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На манеже выступали Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Снежинка, но больше всех детям понравилось конное шоу и полицейские собаки, показавшие свои навыки. Бойцы «Грома» были Богатырями, они удивили присутствующих выступлением на спецтехнике.

Бойцы "Грома" показали ребятам настоящую спецтехнику. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Бойцы "Грома" показали ребятам настоящую спецтехнику.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» продлиться до 15 января 2020 года, поэтому у ребят нашего региона еще есть возможность увидеть необычные представления от волгоградской полиции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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