2019-12-24T16:40:18+03:00
Происшествия

Ревность побудила волгоградца сбежать с другом из колонии

На разборки с возлюбленной мужчина прихватил однокамерника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ревность бывает страшной и опасной, если она неконтролируемая. Из-за нее мужчины часто совершают необдуманные поступки. Так в Волгограде ревность стала поводом для двух друзей-осужденных сбежать из колонии.

23 июня 34-летний Денис Чекунов, разговаривая со своей возлюбленной, узнал, что она веселится в одном из кафе Красноармейского района. Ревность затмила разум, и он подговорил своего друга 31-летнего Александра Павлова сбежать ради «встречи с любимой».

- Заключенные, которые отбывали последнюю часть срока в колонии-поселении, перелезли через забор и сбежали. Правда, недалеко. В тот же день их поймали в том же Красноармейском районе, - рассказывают в областном суде.

Естественно, подобная «вылазка» добавила мужчинам срок пребывания за решеткой. Суд с учетом неотбытой части наказания отправил Чекунова в колонию строгого режима на 2,5 года. Павлову дали 2,8 лет «строгача».

- Не согласившись с приговором, Чекунов обжаловал его в суде апелляционной инстанции. Но вердикт остался неизменным, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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