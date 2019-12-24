2019-12-24T16:10:46+03:00
Происшествия

Пьяный астраханец пытался зарезать своего пасынка

Мужчина ударил ножом в грудь 17-летнего мальчишку
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последний год в Астраханской области резко выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Причем выступают дети и как в роли пострадавших, так и в роли виновных. Только за последнюю неделю в регионе произошло две криминальные истории, в которых фигурируют 17-летние подростки. Так, 21 декабря в больницу с ножевым ранением в грудь привезли юношу из Ахтубинска. Как выяснили следователи СУ СК по региону, нож в парня воткнул его же отчим. Как водится, произошло это, когда 41-летний мужчина был пьян и невменяем.

- Юношу спасли, он еще в больнице. А отчима задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают «КП-Волгоград» в следственном управлении.

Неделей ранее - 14 декабря - в Астраханской области произошла обратная история: 17-летний парень чуть не зарезал 38-летнего соседа по квартире. И опять поножовщина произошла по пьяни. Мужчина спаивал подростка, пока не получил в ответ ножом в живот. Случилось это в городе Камызяке. Сейчас юноша проходит по уголовному делу по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елену Слесаренко могут лишить кандидатской степени
Конное шоу и спецы в образе Богатырей: волгоградская полиция поздравила детишек с Новым годом
Башкирца, по вине которого под Волгоградом погибли в ДТП молодые супруги, отпустили домой
Первый пошел: полузащитник Лобкарев покинул «Ротор»
Ревность побудила волгоградца сбежать с другом из колонии
Пьяный астраханец пытался зарезать своего пасынка
Астраханца наказали за поиски клада в «Чертовом городище»
Николай Дроздов представит в Волгограде «Дикую Африку»
Перед 75-летием Победы электрички между Волгоградом и Саратовом сделают ежедневными
В Волгоградскую область поступили 20 новых машин «скорой» помощи
В Астрахани спасли мужчину, выпившего «Крот», как Бари Алибасов
Проект метанолового завода в Волгограде адаптируют к российским стандартам
Председателем Гордумы тайно выбрали Владлена Колесникова
В Астрахани сгорела машина депутата оппозиционера
Волгоградец на «Приоре» погиб в столкновении с фурой
В Городищенском районе уволился глава Эдуард Кривов
Новый светофор у «Гасителя» заработал в Волгограде
Заведующая детским садом забирала премии и доплаты сотрудников
Волгоградцам на Новый год покажут кино под звездами
Волгоградцам обещают награду 100 тысяч рублей за информацию о грабителях
В Волгограде покажут «Демонов» Дали, Врубеля и Мунка
В Городище две овчарки обглодали труп умершей хозяйки
Начальница почты из Астрахани украла у пропавшего инвалида 557 тысяч рублей
Волгоградского бизнесмена судят за неуплату 23 миллионов рублей налогов
В Волгограде задержали браконьеров с белугой, осетром и стерлядью
В Волгограде на «Зените» появится сектор для прыжков с шестом
В Камышине юношу поймали на чужой машине с «перебитыми» номерами