Пьяный астраханец пытался зарезать своего пасынка

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-24T16:10:46+03:00

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За последний год в Астраханской области резко выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Причем выступают дети и как в роли пострадавших, так и в роли виновных. Только за последнюю неделю в регионе произошло две криминальные истории, в которых фигурируют 17-летние подростки. Так, 21 декабря в больницу с ножевым ранением в грудь привезли юношу из Ахтубинска. Как выяснили следователи СУ СК по региону, нож в парня воткнул его же отчим. Как водится, произошло это, когда 41-летний мужчина был пьян и невменяем.

- Юношу спасли, он еще в больнице. А отчима задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают «КП-Волгоград» в следственном управлении.

Неделей ранее - 14 декабря - в Астраханской области произошла обратная история: 17-летний парень чуть не зарезал 38-летнего соседа по квартире. И опять поножовщина произошла по пьяни. Мужчина спаивал подростка, пока не получил в ответ ножом в живот. Случилось это в городе Камызяке. Сейчас юноша проходит по уголовному делу по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU