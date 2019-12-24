2019-12-24T15:45:00+03:00
Происшествия

Астраханца наказали за поиски клада в «Чертовом городище»

Мужчина вел раскопки без спецразрешения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если вы думаете, что можете самовольно искать клад на исторических курганах и не спрашивать ни у кого разрешения, вы ошибаетесь. За это могут серьезно наказать. Как это сделали с жителем Камызякского района Астраханской области. Мужчина решил «заработать» на антикварных сокровищах, которые можно легко найти на территории Астраханской области. Даже купил металлоискатель. С ним он и отправился на «Бэровский бугог», расположенный в одном километре к северо-западу от села Ямное Икрянинского района и входит в «Чертово городище» (объект культурного наследия федерального значения). О кладах, которые хранит эта земля, ходят легенды. Вот и астраханец и решил проверить.

- Установлено, что мужчина, не имея специального разрешения, проводил раскопки и поиск археологических предметов с использованием металлоискателя. Во время работ он повредил целостность культурного слоя, - сообщают в Астраханской областной прокуратуре. - Вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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