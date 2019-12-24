2019-12-24T15:30:27+03:00
Досуг

Николай Дроздов представит в Волгограде «Дикую Африку»

Театр голограмм и инсталляций будет работать с 25 декабря 2019 по 2 февраля 2020 в ТРЦ «Акварель»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Зрители станут участниками удивительных приключений. Фото предоставлено организаторамиЗрители станут участниками удивительных приключений. Фото предоставлено организаторами
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Известный ученый-зоолог и путешественник Николай Николаевич Дроздов, который всем известен как легендарный ведущий программы «В мире животных», приедет в Волгоград на премьеру уникального шоу «Дикая Африка». 27 декабря с 15.00 до 17.00 он расскажет о самых удивительных вещах. Например, вы узнаете, почему у жирафа длинный языки и зачем африканские женщины вставляют в губу тарелку из глины, а также получите ответы на разные вопросы.

Новый мультимедийный проект «Дикая Африка» - это театр голограмм и 32-х интерактивных инсталляций для детей и взрослых. А еще это самое настоящее приключение в африканской саванне и джунглях, где можно пообщаться с природой и не причинить ей вреда. Площадь ультрасовременного парка - более 1500 квадратных метров. Посетители смогут прогуляться по озеру со светящимися лотосами, проберутся к водопаду, увидят горящие глаза диких животных, очутятся внутри африканского цветка и отправятся на поиски приключений с девочкой Эйо.

- Огромный панорамный экран и технология голограмм создает эффект полного погружения в джунгли. Волгоградцы смогут разговаривать с животными, слушать заклинания аборигенов, танцевать вместе с Эйо вокруг магического дерева, - говорят организаторы.

Кстати, герои театра голограмм говорят голосами актеров дубляжа фильмов «Титаник», «Зверополис» и других. Так что каждый зритель здесь станет участником удивительной истории.

«Дикая Африка» - это театр голограмм и интерактивных инсталляций. Почти зоопарк, только животные там не страдают. Фото предоставлено организаторами

«Дикая Африка» - это театр голограмм и интерактивных инсталляций. Почти зоопарк, только животные там не страдают. Фото предоставлено организаторами

Где: ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107.

Когда: с 25 декабря 2019 по 2 февраля 2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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