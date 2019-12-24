2019-12-24T15:31:15+03:00
Общество

Перед 75-летием Победы электрички между Волгоградом и Саратовом сделают ежедневными

В течение апреля-мая эти поезда будут ходить два раза в неделю
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Как известно, 2020-й год объявлен в России годом памяти и славы, ведь в следующем году страна будет праздновать 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Готовятся к празднованию этой даты уже сегодня. В том числе и руководство Приволжской железной дороги. Сегодня начальник Привжд Сергей Альмеев рассказал о том, что уже в планах сделать весной электрички между Саратовым и Волгоградом регулярными.

Сейчас между областными центрами электрички курсируют в рамках туристической поездки выходного дня. А в апреле-мае 2020-го они будут ездить на регулярной основе.

- С 1 апреля по 31 мая электрички между Волгоградом и Саратовым будут курсировать по выходным дням, два раза в неделю. А в дни празднования 75-летия Великой Победы, с 1 по 11 мая поезда будут отправляться ежедневно, – объявил Сергей Альмеев. – В 2020 году мы также продолжим реализацию обозначенных проектов и будем достигать новые амбициозные цели.

Напомним, в Волгоградской области идет масштабная реконструкция станций имени Максима Горького, Гумрак и мостового перехода через реку Дон. Также идет обновление участков Горького – Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская. За последние три года ОАО "РЖД" вложила в инвестиционные проекты на территориях Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей более 88 миллиарда рублей. В ближайшие 5 лет объём инвестиций возрастёт и превысит 184 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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