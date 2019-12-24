2019-12-24T14:36:19+03:00
Общество

В Волгоградскую область поступили 20 новых машин «скорой» помощи

Автопарк пополнят 14 неотложек класса «В» и шесть реанимобилей класса «С»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Еще 20 новеньких неотложек прибыли в Волгоград. Из них 14 автомобилей скорой помощи класса «В» и шесть реанимобилей класса «С». Сегодня машины распределят по медучреждениям региона.

- 11 «скорых» отправят в центральные районные больницы, еще три авто класса «В» пополнят автопарк клинической станции скорой медицинской помощи, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации региона. - Что касается реанимобилей, то четыре из них предназначены для оказания помощи малышам - они поступят в детскую областную больницу и перинатальные центры региона. Еще две «скорых» для реанимационной помощи взрослым направят в больницу №25.

К слову, в «детских реанимобилях» установлено современное оборудование, которое позволяет мониторить состояние маленьких пациентов

во время поездки и сразу оказывать медикаментозное лечение. Машины оснащены современными кювезами — в них обеспечивается оптимальный температурный режим, что дает возможность перевозить на дальние расстояния даже новорожденных с критическим весом.

- За четыре года регион получил 200 «скорых». В 2019 году из областного бюджета впервые выделили более 102 миллионов рублей на закупку 96 санитарных машин. Итого, на сегодняшний день в Волгоградской области обновлено уже 94% неотложек, - подытоживает глава регионального облздрава Анатолий Себелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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