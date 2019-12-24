2019-12-24T14:02:49+03:00
Происшествия

В Астрахани спасли мужчину, выпившего «Крот», как Бари Алибасов

Пенсионер глотнул средство для прочистки труб
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астраханские медики пролечили дедушку не хуже, чем Алибасова. Фото министерства здравоохранения Астраханской области.Астраханские медики пролечили дедушку не хуже, чем Алибасова. Фото министерства здравоохранения Астраханской области.
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В Астрахани пенсионер решил повторить «подвиг» Бари Алибасова, который очутился в реанимации после того, как наглотался средства от прочистки труб. Сделал это 79-летний астраханец, конечно, не специально, а случайно. Но, надо сказать, что астраханские медики оказались не хуже столичных докторов и вылечили пенсионера даже быстрее, чем звездного музыканта и композитора.

- Поступил пенсионер в горбольницу №3 имени Кирова. По словам пациента, он не разглядел бутылку с емкостью и перепутал ее с водой. Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. У него наблюдался сильный ожог пищевода. Последствия могли быть серьезные, но пациента экстренно госпитализировали в реанимацию. Мужчине было проведено комплексное детоксикационное лечение. В течение недели он находился в палате интенсивной терапии. Сейчас уже идет на поправку, - рассказывают «КП-Волгоград» в министерстве здравоохранения Астраханской области.

Кстати, в Астрахани случаи отравления токсичными жидкостями - не редкость. Только в этом году в астраханской больнице №3 «откачали» около 50 таких пациентов.

- Если вдруг вы столкнулись с подобной ситуацией, первое, что надо делать - пить большое количество воды, не принимать никакие лекарства и ни в коем случае не вызывать рвоту. Это может привести к химическому ожогу верхних дыхательных путей, - советует заведующая отделением острых отравлений ГКБ №3 имени Кирова Наталья Бухарцева.

А вообще, лучше убирайте подобные токсические вещества с виду и храните их в труднодоступных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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