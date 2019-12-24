Проект метанолового завода в Волгограде адаптируют к российским стандартам

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-24T12:42:53+03:00

Уже в 2022 году на "Химпроме" планируют запустить новое производство. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Строительство завода по производству метанола на месте бывшего «Химпрома» в Волгограде планируют начать в 2021 году. Пока же разработчики готовят проект нового газохимического производства мощностью миллион тонн в год. В документации должны учесть все нормы и правила промышленной и экологической безопасности, утвержденные в России. 24 декабря подписали соглашение по адаптации базового пакета документов от зарубежных разработчиков гендиректор компании-инвестора «Джи Ти Эм1» Александр Шведов и гендиректор института-проектировщика ОАО «НИИК» Олег Костин.

- Контракт рассчитан на год, мы планируем в начале 2021 года пройти все необходимые стадии, получить разрешение и приступить к строительству, - отметил Александр Шведов.

Напомним, японская компания «Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг» начала проектировать волгоградский метаноловый завод в октябре 2019 года. До того, как проект направят на госэкспертизу, он должен пройти общественные слушания и экологическую экспертизу в Росприроднадзоре.

Как пояснил Олег Костин, для адаптации полученного от международных разработчиков базового проекта потребуются геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания, бурения, исследования грунтов и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU