2019-12-24T12:42:53+03:00
Общество

Проект метанолового завода в Волгограде адаптируют к российским стандартам

На площадке «Химпрома» начался очередной этап проектирования нового газохимического производства
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Уже в 2022 году на "Химпроме" планируют запустить новое производство.Уже в 2022 году на "Химпроме" планируют запустить новое производство.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Строительство завода по производству метанола на месте бывшего «Химпрома» в Волгограде планируют начать в 2021 году. Пока же разработчики готовят проект нового газохимического производства мощностью миллион тонн в год. В документации должны учесть все нормы и правила промышленной и экологической безопасности, утвержденные в России. 24 декабря подписали соглашение по адаптации базового пакета документов от зарубежных разработчиков гендиректор компании-инвестора «Джи Ти Эм1» Александр Шведов и гендиректор института-проектировщика ОАО «НИИК» Олег Костин.

- Контракт рассчитан на год, мы планируем в начале 2021 года пройти все необходимые стадии, получить разрешение и приступить к строительству, - отметил Александр Шведов.

Напомним, японская компания «Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг» начала проектировать волгоградский метаноловый завод в октябре 2019 года. До того, как проект направят на госэкспертизу, он должен пройти общественные слушания и экологическую экспертизу в Росприроднадзоре.

Как пояснил Олег Костин, для адаптации полученного от международных разработчиков базового проекта потребуются геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания, бурения, исследования грунтов и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Проект метанолового завода в Волгограде адаптируют к российским стандартам
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