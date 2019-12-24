2019-12-24T12:31:57+03:00
Общество

Председателем Гордумы тайно выбрали Владлена Колесникова

Заместителями стали Андрей Гимбатов и Дмитрий Дильман
Екатерина МАЛИНИНА
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Владлен Колесников теперь официально председатель Гордумы. Фото: ГордумаВладлен Колесников теперь официально председатель Гордумы. Фото: Гордума
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Кого выберут председателем Гордумы, мало кто сомневался. Кандидатура Владлена Колесникова была единственной возможной в этой ситуации. После перехода Андрея Косолапова, прежнего председателя на должность в администрацию Волгоградской области, оно исполнял обязанности. Затем получил одобрение однопартийцев. А24 декабря на очередном заседании депутаты проголосовали 30 голосами «за», один народный избранник с предложенным вариантом не согласился.

Андрей Гимбатов, который до этого был заместителем, получил должность первого зама. В кресле заместителя оказался Дмитрий Дильман, за него проголосовали 26 депутатов из 30. Место председателя комитета по бюджету занял Алексей Зверев. Все голосования проходили тайно.

- В городской Думе сложилась единая команда, и я уверен, что наша совместная работа по-прежнему будет направлена на улучшение качества жизни волгоградцев, - отметил Владлен Колесников.

- Вопросы, которые мне предстоит курировать, для меня понятны, - констатировал первый заместитель председателя городской Думы Андрей Гимбатов. – Я работал в ключевых комитетах Думы и надеюсь на дальнейшую слаженную работу вместе с коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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