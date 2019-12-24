2019-12-24T11:47:54+03:00
Происшествия

В Астрахани сгорела машина депутата оппозиционера

Специалисты выясняют, был ли это поджог
Екатерина МАЛИНИНА
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Машины восстановлению не подлежат.Машины восстановлению не подлежат.Фото: ГУ МЧС по Астраханской области
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Пожар возле двенадцатиэтажки на проезде Воробьева в Астрахани, начался около четырех утра 24 декабря. Загорелись сразу четыре припаркованных иномарки: «БМВ», «Киа», Митсубиси, «Хендай Солярис». Очевидцы тут же выехали на место ЧП,

Пожарные расчеты пиехали в 4.01, ликвидировали возгограние в 4:16. Сейчас специалисты пожарной лаборатории выясняют причины возгорания, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе МЧС по Астраханской области.

Но уже ходят слухи, что это был поджог. Бутылки с зажигательной смесью не нашли, но учитывая, кому принадлежит один из автомобилей, такая версия вполне вероятно. Владелец «Киа» - депутат Астраханской областной Думы Евгений Дунаев. Он достаточно известный в городе оппозиционный активист, член партии "Справедливая Россия". И поговаривают, что это уже не первая машина, которой лишается народный избранник по причине пожара.

С огнем справились за 15 минут. Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

С огнем справились за 15 минут.Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Если версия с поджогом подтвердится, то следователям МВД предстоит найти пиромана или заказчика этого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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