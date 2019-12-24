2019-12-24T10:59:00+03:00
Происшествия

Волгоградец на «Приоре» погиб в столкновении с фурой

Авария произошла в Новониколаевском районе
Екатерина МАЛИНИНА
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Водитель погиб до приезда "скорой".Водитель погиб до приезда "скорой".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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ДТП на московской трассе произошло около 11 часов вечера. 32-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» мчался в сторону столицы. На 651 километре он врезался на своей полосе в ВАЗ 2105 – «Жигули» ехали с прицепом. От удара легковушку развернуло на 180 градусов и в нее въехал седельный тягач «ДАФ». Фура смяла под собой «Приору». В аварии водитель «Лады» погиб на месте. Травмы оказались слишком серьезные.

Велосипедист ехал без светоотражающих элементов на одежде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Велосипедист ехал без светоотражающих элементов на одежде.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще один погибший в ДТП – в Среднеахтубинском районе. Там под колеса «Джили» на 43 километре дороги «Волгоград-Астрахань» попал 46-летний велосипедист. Он пересекал проезжую часть около 9 часов вечера. 36-летняя женщина-водитель не заметила еще одного участника движения. Мужчина погиб на месте еще до приезда «скорой».

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии. Полицейские просят пешеходов и водителей соблюдать правила дорожного движения. Если вы передвигаетесь в темное время суток, необходимо, чтобы на вашей одежде были светоотражающие элементы. Это может спасти вам жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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