2019-12-24T11:26:09+03:00
Общество

В Городищенском районе уволился глава Эдуард Кривов

Он написал заявление по собственному желанию
Екатерина МАЛИНИНА
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У губернатора к Эдуарду Кривову претензий нет.У губернатора к Эдуарду Кривову претензий нет.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Городищенский район для руководителей – проклятое место. Главы там меняются постоянно. Кто-то уходит сам, кто-то отправляется из кресла начальника в тюрьму. То ли соблазнов много, то ли проблем накопилось слишком много, не могут осилить. Как стало известно «КП-Волгоград», Эдуард Кривов, который руководил районом больше двух лет, написал заявление по собственному желанию. Скорее всего, отправится по карьерной лестнице вверх.

В администрации он был на хорошем счету. Пытался разобраться с криминальными схемами среди местных чиновников, что привело к нескольким арестам, навел порядок в земельных отношениях. При Кривове в Городище капитально отремонтировали мост через реку Мечетка, благоустроили центр, возвели детский сад, ясли, школу.

Правда, среди жителей Городище мнение о Кривове не столь однозначное.

- Самую главную проблему он так и не решил. Коммунальные сети находятся в удручающем состоянии. Многие села до сих пор сидят без фонарей на улицах. Не решился вопрос и с поликлиникой. Нет отдельного здания. Это очень странно для крупного района. Кроме того, это самый закрытый глава за всю историю: он не общался с населения, не ездил в села, не пользовался авторитетом у глав поселений, - делится с «КП-Волгоград» житель Городища.

Пока исполнять обязанности будет один из заместителей. Как рассказал источник в администрации области, на это место назначат человека, который связан с районом, знаком с его проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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