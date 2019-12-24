Новый светофор у «Гасителя» заработал в Волгограде

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-24T09:56:12+03:00

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К новому пешеходному переходу из бело-желтой брусчатки на рокадной дороге в Волгограде автомобилисты, которые ездят вдоль Волги, уже привыкли. Теперь придется привыкать и к светофору, который установили на дорожке от музея «Россия - моя история» к скверу у парохода «Гаситель». Шесть транспортных и четыре пешеходных светофора с кнопкой уже подключили к системе дорожного регулирования. Чтобы автомобилисты смогли адаптироваться к новой схеме движения, в первое время светофоры будут мигать желтым светом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сейчас рабочие компании-подрядчика настраивают светофоры. Период работы разрешающего сигнала рассчитали специально для этого участка.

Кстати, новый пешеходный переход будет освещаться за счет солнечной энергии. Днем восемь панелей будут аккумулировать энергию, а вечером – отдавать.

ИСТОЧНИК KP.RU