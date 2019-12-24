Заведующая детским садом забирала премии и доплаты сотрудников

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-24T09:13:26+03:00

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В детских садах зарплата небольшая. Выручают премии и доплаты. Сколько и когда их назначат зависит от заведующей учреждением. Но все руководители честные. Иловлинский суд вынес приговор заведующей Качалинским детским садом Малышок. Женщину осудили за мошенничество.

Дама решила, что ее зарплата слишком маленькая. Она выписывала премии и доплаты своим сотрудницам, но получала деньги за них: с 2014 по 2017 годы. Также она устроила на работу четверых своих знакомых, но в сад они не приходили. Зарплату женщина получала за них. Таким образом, волгоградка сумела заработать больше миллиона рублей.

Мошенницу вывели на чистую воду родители и сотрудники сада. Они обратились с жалобой в прокуратуру, а ведомство провело проверку.

- Обвинение требовало реального срока для подсудимой, но суд вынес более мягкий приговор: 3,5 года условно. Также 2 года она не имеет права занимать должности на государственной службе, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU