Волгоградцам на Новый год покажут кино под звездами

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-24T09:21:21+03:00

Крутить фильмы будут с 27 по 30 декабря 2019 в Комсомольском саду

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Волгоградцы уже привыкли к вечерним летним киносеансам в Комсомольском саду. А теперь горожанам предлагают посмотреть «Кино под звездами» в парке под Новый год. Крутить фильмы на круглой площади рядом с нарядной елкой будут четыре дня - с 27 по 30 декабря 2019 года с 19 часов. Вход свободный.

- Фильмы будут новогодние - известные, добрые и любимые. Экраном станет баннер сцены. Кресел на площади, конечно, нет, а согреться можно будет чашечкой кофе или чая, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

24 декабря в Комсомольском саду открывается резиденция Деда Мороза. Каждый день с вплоть до 7 января здесь будут ждать детвору с полудня и до девяти вечера. В новогодней программе с 28 декабря – ежедневные мастер-классы, сказки и игровые программы. В морозную погоду будет работать каток. А с 1 по 7 января 2020 года в парке с 18 до 21 часа устроят молодежные дискотеки. Зажигать будет диджей Глыба. Так что одевайтесь потеплее и в парк.

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ИСТОЧНИК KP.RU