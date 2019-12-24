2019-12-24T08:08:27+03:00
Общество

Волгоградцам обещают награду 100 тысяч рублей за информацию о грабителях

Преступники избили и ограбили директора СПК в Суровикинском районе
Екатерина МАЛИНИНА
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Гражданам обещают 100 тысяч рублей.Гражданам обещают 100 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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7 сентября в дом директора СПК на хуторе Нижнеосиновский ворвались несколько человек в масках. Незваные гости вели себя агрессивно. Они сильно избили хозяина, а затем забрали у него из сейфа содержимое. Преступники знали, что у фермера дома хранится крупная сумма денег.

По факту нападения и избиения возбудили уголовное дело. Но оперативно-розыскные мероприятия к желаемым результатам не привели. Операцию разбойники провели очень грамотно ,зацепиться было не за что. Личность нападавших пока не установили, как и их местонахождение. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает информацией, которая поможет раскрыть это преступление, сообщить о ней в полицию. Причем они выплатят за это 100 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируют.

Телефоны для звонков: дежурная часть ОМВД России по Суровикинскому району (84473) 2-15-01, телефон Управления уголовного розыска Главка (8442) 93-78-18, либо 9 999 744 48 75 (оперативный сотрудник).

ИСТОЧНИК KP.RU

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