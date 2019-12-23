В Волгограде покажут «Демонов» Дали, Врубеля и Мунка

СЕГОДНЯ 18:23 2019-12-23T18:23:49+03:00

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В четверг, 26 декабря 2019 года, в 19 часов выставочном зале музея Машкова открывается необычная выставка под названием «Демоны». Жители Волгограда смогут увидеть оригиналы работ Сальвадора Дали, Михаила Врубеля и Эдварда Мунка. Покажут в нашем городе 65 разных по формату, жанру и техникам произведений трех великих художников. Но всех их объединяет страшный мир Демонов.

- Эта выставка - попытка показать в выставочном зале своего рода «фильм ужасов», - рассказали «КП-Волгоград» в музее Машкова.

Демон Дали - яркий, сексуальный. Врубеля впечатлили печальные космические странники. О демонах, которые живут у нас в головах, расскажут работы Мунка. Привезут в Волгоград и его знаменитый «Крик». Так что не пропустите уникальную возможность увидеть все это своими глазами.

Выставка «Демоны» в Волгограде будет работать всего месяц - до 25 января 2020 года в Выставочном зале на Чуйкова, 37. И учтите, возрастной ценз – 16+. Детям до 14 лет посещение выставки не рекомендуется, подростков с 14 лет пустят в сопровождении родителей. Билеты: 300 рублей, для студентов и пенсионеров - 250, для школьников - 200.

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ИСТОЧНИК KP.RU