2019-12-23T17:56:47+03:00
Происшествия

В Городище две овчарки обглодали труп умершей хозяйки

Собаки находились в запертой квартире трое суток
Юлия Данильченко
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Около недели назад в одной из квартир многоэтажного дома по улице Тимирязева в Городище обнаружили обглоданный труп 36-летней женщины. Вместе с погибшей в комнате находились две немецкие овчарки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, ничего криминального в гибели женщины нет. Возможно, у нее были проблемы с сердцем. Проживала она одна, держала двух питомцев. Детей не было, только дальние родственники, которые не сразу заподозрили, что случилась трагедия. Лишь спустя трое суток близкие забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.Когда полицейские вскрыли квартиру, то обнаружили ужасную картину: за это время голодные овчарки обгрызли спину и лицо хозяйки.

После трагедии собак решили не усыплять – их пристроили в один из приютов области. Сотрудники следственного комитета проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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