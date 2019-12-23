Начальница почты из Астрахани украла у пропавшего инвалида 557 тысяч рублей
За аферу с пенсионными выплатами в Астраханской области осудили теперь уже бывшую начальницу одного из почтовых отделений. Женщине дали полтора года условно и то лишь потому, что она полностью возместила причиненный ущерб. А он был немаленький – 557 тысяч рублей. Это пенсия с декабря 2013 по 2018 года астраханке, которая была инвалидом и по факту пропала без вести. Мошенница подделывала подписи и якобы отдавала средства получателю. Обман вскрылся и пришлось отвечать по закону.
- В ходе рассмотрения дела судом виновная полностью возместила причиненный ГУ Отделения Пенсионного фонда России по Астраханской области ущерб, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU