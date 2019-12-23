2019-12-23T17:35:27+03:00
Происшествия

Начальница почты из Астрахани украла у пропавшего инвалида 557 тысяч рублей

Женщина ставила подписи и забирала пенсию в течение пяти лет
Юлия Данильченко
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За аферу с пенсионными выплатами в Астраханской области осудили теперь уже бывшую начальницу одного из почтовых отделений. Женщине дали полтора года условно и то лишь потому, что она полностью возместила причиненный ущерб. А он был немаленький – 557 тысяч рублей. Это пенсия с декабря 2013 по 2018 года астраханке, которая была инвалидом и по факту пропала без вести. Мошенница подделывала подписи и якобы отдавала средства получателю. Обман вскрылся и пришлось отвечать по закону.

- В ходе рассмотрения дела судом виновная полностью возместила причиненный ГУ Отделения Пенсионного фонда России по Астраханской области ущерб, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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