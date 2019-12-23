Волгоградского бизнесмена судят за неуплату 23 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-23T17:18:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело по статье за неуплату налогов завели в отношении руководителя одной из коммерческих организаций Волгограда: бизнесмен положил в карман 23 миллиона рублей, которые должны были пойти в казну государства. Преступление он совершал с мая по декабрь 2018 года.

- Зная о наличии у предприятия задолженности по уплате налогов и выставленных инкассовых поручениях, дал указание о направлении писем контрагентам о необходимости перечисления денежных средств за поставки мяса птицы на счета подконтрольных организаций, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Задержали мужчину оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по области, а расследовали дело сотрудники областного СУ СК. Несмотря на убедительные доказательства, вину свою бизнесмен так и не признал. Но это не освобождает его от ответственности: за сокрытие налогов коммерсанту грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU