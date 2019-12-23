В Волгограде задержали браконьеров с белугой, осетром и стерлядью

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-23T17:12:05+03:00

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В Волгограде поймали двух браконьеров, которые промышляли выловом и торговлей краснокнижной рыбой. При обыске у них нашли крупную партию рыбы и икры.

Слава о «бизнесменах» дошла до сотрудников УЭБиПК, и вместе с коллегами из регионального УФСБ они смогли выйти и задержать этих двух волгоградцев в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- Уже известно, что мужчины занимались незаконным ловом рыбы осетровых видов в акватории Волги. Потом торговали на территории Волгограда. По предварительной информации, причиненный водным биоресурсам ущерб составил более 15 миллионов рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Полиция Волгограда уже завела на задержанных уголовное дело. Одного уже арестовали, второй находится под домашним арестом.

- В ходе обысков у волгоградцев обнаружено тринадцать особей стерляди, три осетра и семь фрагментов туши белуги общим весом более 300 килограммов, а также орудия лова, средства связи и навигации. Кроме того, изъято 95 стеклянных банок с икрой белуги общим весом свыше 47 килограммов, - перечисляет официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/751275" frameborder="0"></iframe> В Волгограде у браконьеров изъяли 95 банок черной икры.

ИСТОЧНИК KP.RU