2019-12-23T17:12:05+03:00
Происшествия

В Волгограде задержали браконьеров с белугой, осетром и стерлядью

При обыске у мужчин также изъяли 95 банок черной икры
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Браконьеры торговали икрой в Волгограде. Фото МВД России.Браконьеры торговали икрой в Волгограде. Фото МВД России.
Изменить размер текста:

В Волгограде поймали двух браконьеров, которые промышляли выловом и торговлей краснокнижной рыбой. При обыске у них нашли крупную партию рыбы и икры.

Слава о «бизнесменах» дошла до сотрудников УЭБиПК, и вместе с коллегами из регионального УФСБ они смогли выйти и задержать этих двух волгоградцев в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- Уже известно, что мужчины занимались незаконным ловом рыбы осетровых видов в акватории Волги. Потом торговали на территории Волгограда. По предварительной информации, причиненный водным биоресурсам ущерб составил более 15 миллионов рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Полиция Волгограда уже завела на задержанных уголовное дело. Одного уже арестовали, второй находится под домашним арестом.

- В ходе обысков у волгоградцев обнаружено тринадцать особей стерляди, три осетра и семь фрагментов туши белуги общим весом более 300 килограммов, а также орудия лова, средства связи и навигации. Кроме того, изъято 95 стеклянных банок с икрой белуги общим весом свыше 47 килограммов, - перечисляет официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности».

В Волгограде у браконьеров изъяли 95 банок черной икры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградского бизнесмена судят за неуплату 23 миллионов рублей налогов
В Волгограде задержали браконьеров с белугой, осетром и стерлядью
В Волгограде на «Зените» появится сектор для прыжков с шестом
В Камышине юношу поймали на чужой машине с «перебитыми» номерами
Началось онлайн голосование конкурса «Территория РУСАЛа»
Зарезал и расчленил: волгоградцу грозит три года колонии за убийство собаки
В Астрахани наградили женщину, сдавшую полиции депутатов-педофилов
В Волгоградскую область добрался «гонконгский» грипп
В магазине Волгограда нашли мед с вредными лекарствами
В 2019-м отремонтировали больше ста километров волгоградских трасс
В Астрахани Дед Мороз на вейкборде устроил шоу на Волге
Юные волгоградцы разработали Аэротакси и выиграли конкурс
В Волжском сбили женщину с годовалым мальчиком на руках
В Волгограде потерялся 90-летний дедушка
Волгоградка ушла от мужчины, прихватив его миллионы
В центре Астрахани подростки устроили массовую драку
В Волгограде обещают всю неделю плюсовую температуру и снег в сам Новый год
Для волгоградцев создали новогоднюю сказку с улиц Нью-Йорка
В Волжском в волонтеры записали детей от трех до шести лет
В Астрахани погиб рабочий, неудачно упав с экскаватора
Волгоградцам подарили елку из 140 машин
За сутки в волгоградских авариях пострадали двое детсадовцев
После падения с 5-го этажа подросток из Городище находится в реанимации
В Волжском сбили бабушку на электросамокате