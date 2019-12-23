В Волгограде задержали браконьеров с белугой, осетром и стерлядью
В Волгограде поймали двух браконьеров, которые промышляли выловом и торговлей краснокнижной рыбой. При обыске у них нашли крупную партию рыбы и икры.
Слава о «бизнесменах» дошла до сотрудников УЭБиПК, и вместе с коллегами из регионального УФСБ они смогли выйти и задержать этих двух волгоградцев в Краснооктябрьском районе Волгограда.
- Уже известно, что мужчины занимались незаконным ловом рыбы осетровых видов в акватории Волги. Потом торговали на территории Волгограда. По предварительной информации, причиненный водным биоресурсам ущерб составил более 15 миллионов рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Полиция Волгограда уже завела на задержанных уголовное дело. Одного уже арестовали, второй находится под домашним арестом.
- В ходе обысков у волгоградцев обнаружено тринадцать особей стерляди, три осетра и семь фрагментов туши белуги общим весом более 300 килограммов, а также орудия лова, средства связи и навигации. Кроме того, изъято 95 стеклянных банок с икрой белуги общим весом свыше 47 килограммов, - перечисляет официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности».
В Волгограде у браконьеров изъяли 95 банок черной икры.
ИСТОЧНИК KP.RU