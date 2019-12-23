В Волгограде на «Зените» появится сектор для прыжков с шестом

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-23T16:21:36+03:00

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На стадионе «Зенит» будет скоро не только футбольное поле и спортплощадка для занятий воркаутом, но и целый сектор для легкой атлетики. Сегодня сюда привезли комплект инвентаря для занятий бегом с барьерами, спортивной ходьбой, прыжками в длину и высоту, а также другими видами легкой атлетики – всего более 20 наименований спортивных снарядов. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в администрации областного центра.

Что примечательно, на СК «Зенит» появится даже сектор по прыжкам с шестом. И оснащен он будет оборудованием европейского уровня. Так что в Волгограде можно будет вырастить достойную смену нашей олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой.

В мэрии Волгограда напоминают, что работы по переоснащению стадиона «Зенит» проводят соответствии с концепцией наследия Чемпионата мира по футболу и на средства федерального бюджета. На «Зените» одновременно могут тренироваться до двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU