2019-12-23T16:21:36+03:00
Общество

В Волгограде на «Зените» появится сектор для прыжков с шестом

Всего на стадионе появится более 20 спортивных снарядов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На стадионе «Зенит» будет скоро не только футбольное поле и спортплощадка для занятий воркаутом, но и целый сектор для легкой атлетики. Сегодня сюда привезли комплект инвентаря для занятий бегом с барьерами, спортивной ходьбой, прыжками в длину и высоту, а также другими видами легкой атлетики – всего более 20 наименований спортивных снарядов. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в администрации областного центра.

Что примечательно, на СК «Зенит» появится даже сектор по прыжкам с шестом. И оснащен он будет оборудованием европейского уровня. Так что в Волгограде можно будет вырастить достойную смену нашей олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой.

В мэрии Волгограда напоминают, что работы по переоснащению стадиона «Зенит» проводят соответствии с концепцией наследия Чемпионата мира по футболу и на средства федерального бюджета. На «Зените» одновременно могут тренироваться до двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградского бизнесмена судят за неуплату 23 миллионов рублей налогов
В Волгограде задержали браконьеров с белугой, осетром и стерлядью
В Волгограде на «Зените» появится сектор для прыжков с шестом
В Камышине юношу поймали на чужой машине с «перебитыми» номерами
Началось онлайн голосование конкурса «Территория РУСАЛа»
Зарезал и расчленил: волгоградцу грозит три года колонии за убийство собаки
В Астрахани наградили женщину, сдавшую полиции депутатов-педофилов
В Волгоградскую область добрался «гонконгский» грипп
В магазине Волгограда нашли мед с вредными лекарствами
В 2019-м отремонтировали больше ста километров волгоградских трасс
В Астрахани Дед Мороз на вейкборде устроил шоу на Волге
Юные волгоградцы разработали Аэротакси и выиграли конкурс
В Волжском сбили женщину с годовалым мальчиком на руках
В Волгограде потерялся 90-летний дедушка
Волгоградка ушла от мужчины, прихватив его миллионы
В центре Астрахани подростки устроили массовую драку
В Волгограде обещают всю неделю плюсовую температуру и снег в сам Новый год
Для волгоградцев создали новогоднюю сказку с улиц Нью-Йорка
В Волжском в волонтеры записали детей от трех до шести лет
В Астрахани погиб рабочий, неудачно упав с экскаватора
Волгоградцам подарили елку из 140 машин
За сутки в волгоградских авариях пострадали двое детсадовцев
После падения с 5-го этажа подросток из Городище находится в реанимации
В Волжском сбили бабушку на электросамокате