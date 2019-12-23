2019-12-23T16:04:51+03:00
Происшествия

В Камышине юношу поймали на чужой машине с «перебитыми» номерами

Парень признался, что автомобиль угнал, а номера украл
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В минувшую субботу инспекторы ДПС Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» остановили для проверки документов «ВАЗ-2107». за рулем был молодой парень - оказалось, ему всего 18 лет. И на просьбу «Предъявите документы», он смог только невнятно пробурчать. Документов у него не было. А позже выяснилось, что и машина не его, а угнанная.

Пока один гаишник беседовал с водителем, второй пробивал по базе номера машины. И был очень удивлен, когда выяснилось, что номера это с «ВАЗ-2110».

Уже в отделении вскрылись и подробности «замены».

- Полицейские установили, что 8 деабря в полицию обратился 45-летний житель с заявление о краже «семерки». На следующий день - 9 декабря - в тоже отделение пришел другой автовладелец - «десятки», и заявил, что кто-то скрутил на его машине номера. Все это было дело рук задержанного, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Парень пояснил, что заменив номера он выезжал на чужой машине покататься. При этом старался избежать оживленных улиц и ездил по вечерам. Но, как видимо, долго не покатался.

На молодого человека завели уголовное дело по двум статьям. К слову, он уже был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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